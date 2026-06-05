Polizei Dortmund

POL-DO: Unbekannte zünden manipulierte Feuerwerkskörper am RWE-Kraftwerk in Werne-Stockum - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0453

Nach mehreren Knallgeräuschen am RWE-Kraftwerk in Werne-Stockum am späten Donnerstagabend (4. Juni 2026) sucht die Polizei Dortmund nach Zeugen.

Gegen 23:15 Uhr verursachten Unbekannte am Haupteingang des Kraftwerks an der Hammer Straße mehrere Detonationen mittels manipulierter Feuerwerkskörper. Nach ersten Erkenntnissen und Zeugenvernehmungen entfernte sich kurz nach den Knallgeräuschen mindestens eine Person zu Fuß zügig von der Örtlichkeit. Unmittelbar danach entfernte sich zudem ein bislang unbekannter Pkw mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit aus dem näheren Umfeld des Tatortes.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat am späten Donnerstagabend verdächtige Beobachtungen im Bereich des Kraftwerks gemacht? Wer kann Hinweise zu der flüchtigen Person oder dem schnell wegfahrenden Pkw geben?

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalwache Dortmund unter der Telefonnummer 0231/132-7441 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

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