Polizei Dortmund

POL-DO: Schwerer Motorradunfall auf der A44 zwischen Erwitte/Anröchte und Geseke

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0451

Am Donnerstagvormittag (4. Juni) kam es auf der A44 zwischen Erwitte/Anröchte und Geseke zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 55-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Motorradfahrer mit seiner Honda gegen 10 Uhr in Fahrtrichtung Kassel unterwegs. Plötzlich platzte sein Hinterreifen und er stürzte. Die Honda und der 55-Jährige rutschten mehrere Meter über die Fahrbahn. Der Mann wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Zunächst wurde vor Ort von Lebensgefahr ausgegangen. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Dort konnte man die Lebensgefahr ausschließen.

Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam des PP Dortmund hat den Unfall vor Ort aufgenommen.

Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen war die Richtungsfahrbahn Kassel für etwa eine Stunde gesperrt.

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