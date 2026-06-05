Polizei Dortmund

POL-DO: Videobeobachtung Münsterstraße um ein Jahr verlängert

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0443

Turnusgemäß hat die Polizei Dortmund die Ergebnisse der Videobeobachtung an der Münsterstraße bilanziert. Ergebnis: Stellvertretender Behördenleiter Achim Stankowitz hat die Verlängerung der Maßnahmen um ein weiteres Jahr bis zum 30. Mai 2027 angeordnet.

Bereits seit dem 31. Mai 2021 sind die Kameras im Bereich der Münsterstraße aufgeschaltet. Nicht rund um die Uhr, sondern immer nur zu den Uhrzeiten, an denen es auch üblicher Weise zu Straftaten kommt.

Nachdem es im ersten Jahr des Bestehens zu einem deutlichen Anstieg gekommen war, verzeichnet die Polizei seit 2022 einen konstanten Rückgang. Von 385 Delikten (Eingangsstatistik für den Zeitraum 01.05.22 bis 30.04.23) auf nunmehr 223 festgestellte Straftaten (Eingangsstatistik für den Zeitraum 01.05.2025 bis zum 30.04.2026). Den Löwenanteil machen hierbei die Eigentumsdelikte aus, die von 233 (gemäß Eingangsstatistik im Vorjahr) auf 130 Taten (2025/2026) zurückgegangen sind.

Annähernd 2700 Personalstunden wurden zur Live-Beobachtung am Monitor und zur Auswertung von gesicherten Aufnahmen geleistet.

Hierzu der Behördenleiter in Vertretung Achim Stankowitz:

"Die Videobeobachtung ist ein wichtiger Baustein in unserer Sicherheitskonzeption. Wir haben so die Möglichkeit in ausgewählten Bereichen schnell auf sich entwickelnde Situationen sehr kleinteilig zu reagieren. Die Videobeobachtung ist nicht separat zu betrachten, sondern fügt sich ein in einen Maßnahmenkatalog. Ihre besondere Wirkung entfaltet sie insbesondere auch zusammen mit der strategischen Fahndung als Rechtsgrundlage für verdachtsunabhängige Kontrollen und verstärkter polizeilicher Präsenz, was wir regelmäßig auch im Zusammenhang mit unseren PK Fokus Maßnahmen im Bereich der Dortmunder Innenstadt feststellen. Ich freue mich über den Rückgang an Straftaten, den wir derzeit feststellen. Zur Verstetigung dieser Entwicklung habe ich daher die Fortsetzung der Maßnahme angeordnet."

Weitere Informationen finden Sie hier: https://dortmund.polizei.nrw/polizeiliche-videobeobachtung-in-dortmund

https://dortmund.polizei.nrw/presse/die-polizei-dortmund-zieht-bilanz-videobeboachtung

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