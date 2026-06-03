POL-DO: Versuchtes Tötungsdelikt: Folgemeldung zur Bedrohungslage an der Wittbräuckerstraße - Vorführung
Dortmund (ots)
Lfd. Nr.: 0448
Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Dortmund
Der am 02. Juni 2026 an der Wittbräucker Straße festgenommene 51-Jährige wurde am heutigen Nachmittag (03. Juni 2026) vorgeführt.
Der zuständige Haftrichter erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl wegen versuchten Totschlags.
Er befindet sich nun in Untersuchungshaft.
Weitere Informationen finden Sie hier: https://dortmund.polizei.nrw/presse/mann-schiesst-auf-einsatzkraefte-in-der-wittbraeucker-strasse-polizei-mit-starken-kraeften-vor-ort
https://dortmund.polizei.nrw/presse/bedrohungslage-an-der-wittbraeucker-strasse-51-jaehriger-stellt-sich-den-einsatzkraeften-der-polizei
https://dortmund.polizei.nrw/presse/versuchtes-toetungsdelikt-folgemeldung-zur-bedrohungslage-an-der-wittbraeuckerstrasse
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