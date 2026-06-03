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Polizei Dortmund

POL-DO: Versuchtes Tötungsdelikt: Folgemeldung zur Bedrohungslage an der Wittbräuckerstraße - Vorführung

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0448

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Dortmund

Der am 02. Juni 2026 an der Wittbräucker Straße festgenommene 51-Jährige wurde am heutigen Nachmittag (03. Juni 2026) vorgeführt.

Der zuständige Haftrichter erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl wegen versuchten Totschlags.

Er befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Weitere Informationen finden Sie hier: https://dortmund.polizei.nrw/presse/mann-schiesst-auf-einsatzkraefte-in-der-wittbraeucker-strasse-polizei-mit-starken-kraeften-vor-ort

https://dortmund.polizei.nrw/presse/bedrohungslage-an-der-wittbraeucker-strasse-51-jaehriger-stellt-sich-den-einsatzkraeften-der-polizei

https://dortmund.polizei.nrw/presse/versuchtes-toetungsdelikt-folgemeldung-zur-bedrohungslage-an-der-wittbraeuckerstrasse

Medienauskünfte erteilt ausschließlich die Staatsanwaltschaft Dortmund, Staatsanwältin Frau Yazir unter der 0231/92626121.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Kay-Christopher Becker
Telefon: 0231/132-1031
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

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