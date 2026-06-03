Polizei Dortmund

POL-DO: Fußgängerin verletzt sich bei Ausweichmanöver: Autofahrer flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0446

Am Samstagmorgen (30. Mai) wurde eine 28-jährige Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Mallinckrodtstraße / Schützenstraße leicht verletzt. Der beteiligte Autofahrer flüchtete anschließend vom Unfallort. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen überquerte die Frau gegen 09:10 Uhr gemeinsam mit ihrem Kind, das sich in einem Kinderwagen befand, bei Grün die Ampel in Höhe der Apotheke. Zeitgleich bog ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer von der Schützenstraße nach links in die Mallinckrodtstraße ab.

Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich die 28-Jährige aus und stürzte dabei. Sie verletzte sich leicht am Fuß. Der Fahrer setzte seine Fahrt anschließend Richtung Uhlandstraße fort. Das Kind blieb unverletzt.

Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen oder dunkelblauen Kombi gehandelt haben.

Den Fahrer wird wie folgt beschrieben:

- männlich - etwa 40 Jahre alt - dunkelbraune oder schwarze Haare - 3-Tage-Bart - Brillenträger

Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum flüchtigen Fahrzeug beziehungsweise zum Fahrer machen können, sich bei der Polizeiwache Nord unter der Tel.: 0231/132-2321 zu melden.

Die Polizei weist daraufhin, dass das unerlaubte Entfernen vom Unfallort kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat darstellt. Insbesondere an Kreuzungen und Fußgängerüberwegen gilt besondere Rücksicht auf Fußgänger und Radfahrer.

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