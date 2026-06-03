Polizei Dortmund

POL-DO: Versuchtes Tötungsdelikt: Folgemeldung zur Bedrohungslage an der Wittbräuckerstraße

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0447

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Dortmund

Wie bereits unter der lfd. Nr. 0445 berichtet, kam es am 2.6.26 zu einer Bedrohungslage an der Wittbräucker Straße in Dortmund-Höchsten. Hierbei schoss ein 51-Jähriger mit einer Schusswaffe auf einen Polizeibeamten. Der Beamte wurde leicht verletzt. Die Schutzweste konnte Schlimmeres verhindern.

Gegen 3:30 Uhr konnte die Polizei den Mann festnehmen.

Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/6287156 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/6287169

Für die weiteren Ermittlungen hat das Polizeipräsidium Dortmund eine Mordkommission eingesetzt.

Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln nun unter anderem wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Medienauskünfte erteilt ausschließlich die Staatsanwaltschaft Dortmund, Staatsanwältin Frau Yazir unter der 0231/92626121.

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