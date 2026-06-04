Polizei Dortmund

POL-DO: Versuchtes Tötungsdelikt in der Hammer Innenstadt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0449

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und Polizei Dortmund

Am Mittwochabend (03.06.) gegen 20:50 Uhr wurden in einem Café in der Hammer Innenstadt zwei 33 und 36 Jahre alte Männer aus Beckum durch Schüsse aus einer scharfen Schusswaffe und durch ein Messer verletzt. Sie wurden einem Krankenhaus zugeführt und sind mittlerweile außer Lebensgefahr. Eine Mordkommission des PP Dortmund hat die Ermittlungen übernommen.

Hinweis für Medienvertreter: Presseauskünfte erteilt ausschließlich Staatsanwalt Henner Kruse unter der Rufnummer 0172/2913912.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell