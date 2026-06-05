Polizei Dortmund

POL-DO: Mehr Präsenz. Mehr Sicherheit. - PK Fokus: Positive Wochenbilanz. Einsatzkräfte stellen Einbruchswerkzeug und Betäubungsmittel sicher.

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0450

Auch in der letzten Woche waren die Einsatzkräfte im Bereich der Dortmunder Innenstadt sowie in verschiedenen Stadtteilen des gesamten Zuständigkeitsbereichs des Polizeipräsidiums Dortmund unterwegs. Die Auswahl der Kontrollorte erfolgt dabei regelmäßig auf Grundlage der örtlichen Kriminalitätsbelastung sowie von Hinweisen von Bürgerinnen und Bürgern. Durch die erhöhte Sichtbarkeit der Polizei senden wir ein starkes Signal an die Bewohnerinnen und Bewohner, um das Sicherheitsgefühl zu stärken und Kriminalität im öffentlichen Raum zurückzudrängen. Dabei handelt es sich um einen Prozess, der neben präventiven Maßnahmen auch konsequente Ansprachen und die Verfolgung von Straftaten beinhaltet. Unser Ziel ist es, die Kriminalitätsbelastung zu senken, die objektive Sicherheitslage und damit folgerichtig auch die Aufenthaltsqualität im Innenstadtbereich und den Stadtteilen zu steigern.

Aufgrund der Beschwerdelage und eines folgenschweren Verkehrsunfalls wurde der Bereich Phönix West in die Aufklärungs- und Kontrollmaßnahmen einbezogen. Während der Kontrollen konnten jedoch nur wenige Personen und Fahrzeuge angetroffen werden. Auch der Dortmunder Wall war wenig frequentiert.

Die Einsatzkräfte kontrollierten insgesamt 121 Personen und 36 Fahrzeuge. Sie erteilten elf Platzverweise, ahndeten 26 Ordnungswidrigkeiten sowie 17 Verkehrsordnungswidrigkeiten. Außerdem fertigten sie sieben Strafanzeigen an und stellten sieben Gegenstände sicher. Darunter befand sich auch ein Messer.

Im Bereich des Heinrich-Schmitz-Platzes, des Westparks und des Hohen Walls kontrollierten die Einsatzkräfte drei Personen, die mit Betäubungsmitteln handelten. Sie stellten die Betäubungsmittel und das Bargeld in dealertypischer Stückelung sicher und fertigten entsprechende Strafanzeigen.

An der Beurhausstraße trafen die Beamten auf einen polizeibekannten Straftäter. Bei seiner Kontrolle entdeckten sie Aufbruchswerkzeug, das sie sicherstellten.

Insgesamt blicken wir auf einen ruhigen Wochenverlauf zurück, was möglicherweise auch mit den kühlen Temperaturen und dem wechselhaften Wetter zusammenhängen könnte.

Doch der Sommer steht vor der Tür, sodass zeitnah wieder eine Belebung der Stadtteile und der Innenstadt zu erwarten ist. Im Rahmen des Präsenzkonzepts "Fokus" wird die Polizei Dortmund selbstverständlich fortlaufend mit hohem Personalaufwand Präsenz zeigen und flexibel auf Lageveränderungen reagieren.

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