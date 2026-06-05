Polizei Dortmund

POL-DO: Festnahme nach Serie von Einbrüchen in Eving - Täter führte Axt und Messer mit sich

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0452

In den frühen Morgenstunden des Mittwochs (3. Juni 2026) ist es im Dortmunder Stadtteil Eving zu mehreren Einbrüchen gekommen. Dank aufmerksamer Zeugen und eines schnellen Polizeieinsatzes konnte ein 29-jähriger Tatverdächtiger festgenommen werden. Er befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Gegen 05:30 Uhr alarmierten Zeugen die Polizei, nachdem sie einen Mann bei Einbruchsdelikten beobachtet hatten. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen stießen die Einsatzkräfte auf dem Firmengelände eines Gebrauchtwagenhändlers an der Evinger Straße auf den beschriebenen Mann.

Bei der anschließenden Festnahme führte der 29-jährige Syrer ohne festen Wohnsitz in Deutschland eine Sporttasche mit sich. Darin befand sich mutmaßliches Diebesgut, darunter Werkzeuge, mehrere Autoschlüssel und Mobiltelefone. Zudem führte der Mann ein Teppichmesser sowie eine Axt mit sich. Alle Gegenstände wurden von den Beamten sichergestellt.

Bei der anschließenden Tatortaufnahme stellten die Polizisten fest, dass an einem der Einbruchsorte offenbar mehrere Putzlappen vorsätzlich in Brand gesetzt worden waren. Ein Verantwortlicher konnte das Feuer jedoch frühzeitig löschen, sodass kein Gebäudeschaden entstand.

Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde er noch am selben Tag einem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. Die Ermittlungen zu weiteren Hintergründen dauern an.

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