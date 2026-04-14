Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Einsatzerstmeldung | Feuer in einem Industriebetrieb

Kiel (ots)

Aktuell befinden wir uns in einem Brandeinsatz in der Uferstraße in Kiel - Wik. Da wir noch mit der Einsatzabwicklung beschäftigt sind, bitten wir Sie von telefonischen Anfragen zum jetzigen Zeitpunkt abzusehen. Sobald wir nähere Informationen haben, werden wir diese in einer Folge- und / oder Abschlussmeldung veröffentlichen.

Landeshauptstadt Kiel

Amt für Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophen- und Zivilschutz Telefax: 0431 / 5905 - 147 Mail: amt13medienanfragen@kiel.de (kein 24/7 Monitoring) Web: https://kiel.de/feuerwehr

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