PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Kiel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Einsatzerstmeldung | Feuer in einem Industriebetrieb

Kiel (ots)

Aktuell befinden wir uns in einem Brandeinsatz in der Uferstraße in Kiel - Wik. Da wir noch mit der Einsatzabwicklung beschäftigt sind, bitten wir Sie von telefonischen Anfragen zum jetzigen Zeitpunkt abzusehen. Sobald wir nähere Informationen haben, werden wir diese in einer Folge- und / oder Abschlussmeldung veröffentlichen.

Landeshauptstadt Kiel

Amt für Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophen- und Zivilschutz Telefax: 0431 / 5905 - 147 Mail: amt13medienanfragen@kiel.de (kein 24/7 Monitoring) Web: https://kiel.de/feuerwehr

Rückfragen bitte an:

Medien-Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Kiel
Lagedienstführer
Telefon: 0431 / 5905 - 0
Fax: 0431 / 5905 - 147
https://www.kiel.de/de/gesundheit_soziales/feuerwehr/index.php

Original-Content von: Feuerwehr Kiel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Kiel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Kiel
Weitere Meldungen: Feuerwehr Kiel
Alle Meldungen Alle
  • 02.04.2026 – 16:05

    FW-Kiel: Einsatzerstmeldung Brandeinsatz Holtenauer Straße

    Kiel (ots) - Aktuell befinden wir uns in einem Brandeinsatz in der Holtenauer Straße Da wir noch mit der Einsatzabwicklung beschäftigt sind, bitten wir Sie von telefonischen Anfragen zum jetzigen Zeitpunkt abzusehen. Sobald wir nähere Informationen haben, werden wir diese in einer Folge- und / oder Abschlussmeldung veröffentlichen. Rückfragen bitte an: Medien-Rückfragen bitte an: Feuerwehr Kiel Lagedienstführer ...

    mehr
  • 31.03.2026 – 15:23

    FW-Kiel: Einsatzabschlussmeldung | Hilfeleistungseinsatz in der Kaistraße

    Kiel (ots) - Gegen 13:10 Uhr ging in der Leitstelle ein Notruf bezüglich eines austretenden Gefahrstoffes am Schwedenkai ein. An einem Container war es zu einer Leckage gekommen, woraufhin geringe Mengen einer ätzenden Flüssigkeit ausgetreten waren. Die Leitstelle alarmierte daraufhin ein Großaufgebot der Feuerwehr und des Rettungsdienstes, unter anderem den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren