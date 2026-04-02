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Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Einsatzabschlussmeldung: Kiel Wik Brandeinsatz Holtenauer Straße, Person aus Wohnung gerettet.

Kiel (ots)

Um kurz vor 16:00 Uhr meldeten mehrere Anrufer einen ausgelösten Rauchmelder sowie Rauch und Brandgeruch aus einer Wohnung im 1. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Holtenauer Straße. Die Anrufer gaben an, dass sich noch 2 Personen in der Wohnung aufhalten würden. Die Integrierte Regionalleitstelle Mitte in Kiel alarmierte sofort den Löschzug der Hauptwache mit Unterstützungskräften der Nordwache sowie Kräfte des Rettungsdienstes zu der angegebenen Adresse. Beim Eintreffen wurde die Lage durch den Einsatzleiter bestätigt, eine Person befand sich bereits vor der Wohnung, sofort ging ein Trupp unter Atemschutz mit einem C-Strahlrohr in das Objekt vor. Eine weitere Person wurde durch den eingesetzten Trupp ins Freie geführt und an den Rettungsdienst übergeben, das Feuer in der Wohnung, konnte im Anschluss an die Menschenrettung, schnell gelöscht werden. Beide Personen wurden zur weiteren Untersuchung und Versorgung mit verdacht auf Rauchgasintoxikation ins Krankhaus transportiert. Weitere Personen wurden bei dem Einsatz nicht verletzt. Insgesamt waren ca. 25 Einsatzkräfte vor Ort.

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Original-Content von: Feuerwehr Kiel, übermittelt durch news aktuell

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