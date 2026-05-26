Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Bargeld und Bankkarte an mutmaßliche Betrüger übergeben

Recklinghausen (ots)

Mit der Betrugsmasche "falscher Bankmitarbeiter" erbeuteten bislang unbekannte Täter Bargeld und eine Bankkarte eines Seniors aus Dorsten. Am Freitagmittag erhielt der Dorstener einen Anruf. Am Telefon meldete sich ein angeblicher Bankmitarbeiter, der dem Senior vorgaukelte, dass ein Bankautomat ihm Falschgeld ausgezahlt habe. Außerdem habe man versucht, Geld von seinem Konto abzuheben. Deswegen würde man das Geld und seine Bankkarte sicherheitshalber abholen. Kurz darauf händigte der Senior beides einem unbekannten Abholer aus, der sich ebenfalls als Mitarbeiter der Bank ausgab. Als der Senior nach dem Vorfall seine Bank anrief, fiel der Betrug auf. Er informierte die Polizei.

Beschreibung des Abholers:

- Anfang 20 - etwas 1,70 Meter - schwarze Haare - normale Statur

Wer am Freitag gegen 12:30 Uhr etwas Verdächtiges in der Altstadt beobachten hat und/oder Angaben zu dem Betrug machen kann, wird gebeten, die Polizei zu informieren. Hinweistelefon: 0800 2361 111.

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