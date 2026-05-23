PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Vollsperrung Essener Straße (B 224) nach umgekippten Lkw mit Gefahrgut

Recklinghausen (ots)

Zum Zeitpunkt des Unfalls befuhr ein 48-jähriger Lkw-Fahrer aus Kamp-Lintfort die Essener Straße in Richtung Essen. Laut Zeugen kam der Lkw im Bereich der Unfallstelle aus bislang ungeklärten Gründen nach links von der Fahrbahn ab und prallte neben der Fahrbahn gegen einen Baum. In der Folge kippte der Lkw mitsamt Anhänger auf die Seite.

Der Anhänger war mit ca. 25.000 Litern Acrylsäure gefüllt. Der Anhänger wurde nicht beschädigt.

Der Lkw-Fahrer wurde schwer verletzt in ein örtliches Krankenhaus eingeliefert.

Die Essener Straße (B 224) ist derzeit in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Leitstelle
Medientelefon: 02361/55-2979
Fax: 02361/ 55 - 2990
E-Mail: RE.LSt@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Alle Meldungen Alle
  • 22.05.2026 – 13:24

    POL-RE: Recklinghausen: Tabakwaren geraubt - Zeugen gesucht

    Recklinghausen (ots) - Vier unbekannte Männer waren am frühen Freitagmorgen an der Sachsenstraße unterwegs. Als ein Lieferant gegen 05:30 Uhr mit einem LKW auf einem Tankstellengelände hielt und gerade Tabakwaren auslieferte, verschafften sich zwei von ihnen Zutritt auf die geöffnete Ladefläche des Fahrzeugs. Als die Männer nach zwei Paketen griffen, schrie der Lieferant sie lautstark an. Er rannte zurück zum ...

    mehr
  • 22.05.2026 – 11:37

    POL-RE: Bottrop: Seniorin wird Opfer von Betrugsmasche

    Recklinghausen (ots) - Betrüger haben am Donnerstag eine ältere Frau aus Bottrop um ihre Ersparnisse gebracht. Die Seniorin erhielt am frühen Nachmittag einen Anruf von ihrer angeblichen Nichte. Sie gaukelte der Frau vor, sie habe eine "schwere COVID-19-Erkrankung" und benötige teure Medikamente. Sollte sie das Geld dafür nicht aufbringen, müsse sie an eine Beatmungsmaschine angeschlossen werden. Um das zu ...

    mehr
  • 22.05.2026 – 09:37

    POL-RE: Recklinghausen: Seniorin angegriffen - Polizei nimmt Tatverdächtige fest

    Recklinghausen (ots) - Am Donnerstagvormittag wurde die Polizei zu einem Raub an der Herner Straße gerufen. Vor Ort konnten die Beamten zwei Tatverdächtige festnehmen. Gegen 11:15 Uhr wartete eine 82-Jährige aus Recklinghausen an einer Haltestelle auf einen Bus. Plötzlich wurde sie von den beiden Tatverdächtigen, ein 47-Jähriger und eine 34-Jährige ohne festen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren