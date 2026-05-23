Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Vollsperrung Essener Straße (B 224) nach umgekippten Lkw mit Gefahrgut

Recklinghausen (ots)

Zum Zeitpunkt des Unfalls befuhr ein 48-jähriger Lkw-Fahrer aus Kamp-Lintfort die Essener Straße in Richtung Essen. Laut Zeugen kam der Lkw im Bereich der Unfallstelle aus bislang ungeklärten Gründen nach links von der Fahrbahn ab und prallte neben der Fahrbahn gegen einen Baum. In der Folge kippte der Lkw mitsamt Anhänger auf die Seite.

Der Anhänger war mit ca. 25.000 Litern Acrylsäure gefüllt. Der Anhänger wurde nicht beschädigt.

Der Lkw-Fahrer wurde schwer verletzt in ein örtliches Krankenhaus eingeliefert.

Die Essener Straße (B 224) ist derzeit in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt.

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