Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Seniorin angegriffen - Polizei nimmt Tatverdächtige fest

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstagvormittag wurde die Polizei zu einem Raub an der Herner Straße gerufen. Vor Ort konnten die Beamten zwei Tatverdächtige festnehmen. Gegen 11:15 Uhr wartete eine 82-Jährige aus Recklinghausen an einer Haltestelle auf einen Bus. Plötzlich wurde sie von den beiden Tatverdächtigen, ein 47-Jähriger und eine 34-Jährige ohne festen Wohnsitz in Deutschland, angegangen. Sie versuchten der Seniorin eine Stofftasche zu entreißen, scheiterten jedoch. Anschließend schubsten sie die Frau. Die 82-Jährige stürzte, verletzt wurde sie glücklicherweise nicht. Autofahrer, die den Vorfall beobachteten, hielten an und eilten der Seniorin zur Hilfe. Die beiden Tatverdächtigen warfen währenddessen Flaschen auf die Fahrzeuge. Die Polizei konnte die mutmaßlichen Räuber kurz darauf stellen und festnehmen. Entsprechende Strafverfahren, auch wegen versuchter Sachbeschädigung, wurden eingeleitet. Gegen den 47-Jährigen lag außerdem ein offener Haftbefehl vor.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell