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Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln/Dorsten: Zeugen nach Einbrüchen und Diebstahl gesucht

Recklinghausen (ots)

Datteln:

Bislang unbekannte Täter entwendeten in der vergangenen Nacht Tabakwaren aus einem Supermarkt an der Rudolf-Diesel-Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten sie die Eingangstür auf und verschafften sich so Zutritt zu dem Objekt. Anschließend öffneten die Täter gewaltsam einen "Zigarettenschrank" im Kassenbereich und nahmen die Ware heraus. Sie flüchteten unerkannt.

Dorsten:

In der vergangenen Nacht entwendeten bislang unbekannte Täter ein Auto. Der weiße Hyundai i10 mit einem Kennzeichen aus Wesel und türkisen Zierstreifen stand im Tatzeitraum auf einem Firmengelände "Am Krusenhof". Zuvor schlugen die Unbekannten ein Fenster einer Werkstatt auf dem Gelände ein und entwendeten den entsprechenden Autoschlüssel aus einem Büro. Sie fuhren mit dem Hyundai in unbekannte Richtung davon.

Wer kann Angaben zu den Vorfällen machen? Unter der 0800 2361 111 nimmt die Polizei Hinweise entgegen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Medientelefon: 02361 55 2979
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

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