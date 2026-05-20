Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Ladendieb verletzt Mitarbeiter in Geschäft

Recklinghausen (ots)

In einem Discounter auf der Bochumer Straße ist am Dienstagnachmittag ein Mann beim Ladendiebstahl erwischt worden. Als der Ladendetektiv ihn gegen 15.30 Uhr ansprach und festhielt, wehrte sich der Mann vehement. Weitere Mitarbeiter kamen dem Ladendetektiv zu Hilfe, der mutmaßliche Täter konnte sich allerdings losreißen und zunächst flüchten. Die drei Mitarbeiter (im Alter von 36, 36 und 44 Jahren) erlitten leichte Verletzungen. Die Polizei konnte den Tatverdächtigen kurz danach stellen, er war erst mit einem Auto vom Parkplatz weggefahren und dann noch zu Fuß weitergelaufen. Bei dem 37-Jährigen konnte das mutmaßliche Diebesgut (Rucksack mit Arbeitskleidung) gefunden und sichergestellt werden. Wie sich herausstellte, hatte der Mann einen U-Haftbefehl offen. Außerdem besitzt er keinen Führerschein, so dass auch diesbezüglich eine Anzeige geschrieben wurde. Der 37-Jährige wurde festgenommen und anschließend im Amtsgericht Recklinghausen vorgeführt.

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