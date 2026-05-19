Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen/Herten: Zeugen nach Einbrüchen gesucht

Recklinghausen (ots)

Recklinghausen:

Am Montag versuchten bislang unbekannte Täter in eine Erdgeschosswohnung an der Wilhelmstraße einzubrechen. Dazu hebelten sie an der Tür, gelangten aber nicht in die Wohnung. Eine Nachbarin konnte gegen 13:30 Uhr drei Jugendliche auf dem Hof des Mehrfamilienhauses beobachten. Die jungen Männer (dunkle kurze Haare, dunkle Kleidung, normale Statur) liefen über die Wilhelmstraße davon. Ob sie mit dem Einbruch in Verbindung stehen, ist aktuell noch unklar.

Herten:

Nach einem Einbruch in einen Bungalow an der Meißener Straße bittet die Polizei um Hinweise. Zwischen Montagmorgen (ca. 06:00 Uhr) und Dienstagmorgen (ca. 08:00 Uhr) hebelten unbekannte Täter die Haustür auf und verschafften sich so Zutritt. Anschließend durchsuchten sie sämtliche Wohn- und Schlafräume. Ob sie bei ihrer Flucht Diebesgut mitnahmen, ist aktuell noch unklar.

Hinweise werden unter der 0800 2361 111 entgegengenommen.

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