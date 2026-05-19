Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Eingebrochen und Autos gestohlen

Recklinghausen (ots)

Auf der Christine-Englerth-Straße wurde am Montagabend bei einem Reifen- und Autoservice eingebrochen. Die Täter nahmen mindestens zwei Autoschlüssel mit - und fuhren dann mit den entsprechenden Fahrzeugen weg. Die Tat konnte von einer Videokamera teilweise aufgezeichnet werden. Demnach waren es drei Täter, vermutlich Jugendliche oder junge Erwachsene. Die Polizei sucht Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben und/oder Hinweise zu Tatverdächtigen geben können.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollten die Täter zunächst gegen 22.45 Uhr ein Fenster einwerfen, was aber misslang. Danach warfen sie mit einem Stein eine Scheibe am Rolltor ein und verschafften sich so Zugang. Aus einem Schlüsselkasten nahmen die Unbekannten dann die Schlüssel von Kundenfahrzeugen an sich und kletterten wieder ins Freie. Anschließend öffneten sie zwei Autos - und fuhren damit davon. Dabei beschädigten sie ein geparktes Fahrzeug auf dem Gelände und einen Zaun. Danach flüchteten sie vermutlich über die Suderwichstraße. Bei den gestohlenen Autos handelt es sich um einen schwarzen Mercedes GLK und einen weißen Mercedes GLA. Die Ermittlungen laufen. Zeugenhinweise werden unter der Tel. 0800/2361 111 entgegen genommen.

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