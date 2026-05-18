Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Tatverdächtige nach Trickdiebstahl gesucht - mit Fotos

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Recklinghausen (ots)

Eine 85-Jährige aus Gladbeck wurde am 16. Oktober des vergangenen Jahres in einem Ladenlokal an der Hochstraße von einer Unbekannten nach Kleingeld gefragt. Im weiteren Verlauf stellt die Frau fest, dass die Bankkarte aus der Geldbörse fehlte. Mit der Karte wurde anschließend unberechtigt Geld an einem Geldautomaten an der Friedrich-Ebert-Straße abgehoben. Die Tatverdächtige wurde dabei von Videokameras erfasst. Die entsprechenden Fotos finden Sie unter dem folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndung/203932

Wer kann Angaben zu der Tatverdächtigen auf den Fotos machen. Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

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