Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Mitarbeiterin von Kunde belästigt

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht nach einem Mann, der am Samstagabend in einem Discounter an der Wiesenstraße eine Frau sexuell belästigt und beleidigt haben soll. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann gegen 19.10 Uhr aufgefallen, weil er nicht genügend Geld für seinen Einkauf dabei hatte. Er wurde deshalb aufgefordert, zu gehen, was er aber ignoriert haben soll. Als eine 33-jährige Mitarbeiterin den Mann in Richtung Ausgang schieben wollte, fasste er ihr an die Brust und beleidigte sie. Danach ging er weg. Er wurde als dunkelhäutig und schwarz gekleidet beschrieben, außerdem soll er betrunken gewesen sein und auffällig "schlechten Zähne" gehabt haben. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben oder Angaben zu dem Vorfall selbst machen können. Zeugen können sich unter Tel. 0800/2361 111 bei der Polizei melden.

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