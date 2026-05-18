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Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche und Diebstähle am Wochenende - Polizei bittet um Hinweise

Recklinghausen (ots)

Waltrop:

Am Freitag brachen bislang unbekannte Täter in der Zeit von 13:00 Uhr bis 22:00 Uhr in ein Einfamilienhaus "Im Hirschkamp" ein. Die Einbrecher hebelten ein Fenster im Gartenbereich des Wohnhauses auf und gelangten so ins Innere. Dort durchsuchten sie mehrere Räume und öffneten Schränke und Behältnisse. Anschließend flüchteten sie über den Einstiegsweg. Ob etwas entwendet wurde, ist aktuell noch unklar.

Castrop-Rauxel:

Am "Westring" warfen Unbekannte die Scheibe einer Eingangstür einer Firma ein. Im Gebäude hebelten sie einen Wandsafe auf und nahmen Bargeld heraus. Anschließend flüchteten sie aus einem Fenster eines Büros. Der Einbruch passierte vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag.

Haltern am See:

Eine aufmerksame Nachbarin konnte am Samstagnachmittag (16:00 Uhr) zwei mutmaßliche Einbrecher beobachten. Sie versuchten eine Garagentür an der Schuchhardtstraße aufzuhebeln. Als sie die Unbekannten lautstark ansprach, ergriffen sie die Flucht. Die beiden Männer waren ca. 18-25 Jahre alt und ca. 1,65 Meter - 1,70 Meter groß. Einer war sehr dünn und trug eine rote Cap. Der andere hatte eine normale Statur und trug eine Sturmhaube.

Herten:

Nach einem Einbruch an der Wessingstraße bittet die Polizei um Hinweise. Am Samstagabend (17:30 Uhr bis ca. 19:50 Uhr) hebelten unbekannte Täter die Haustür einer Doppelhaushälfte auf. Sie durchsuchten sämtliche Räume und flüchteten unter anderem mit Goldschmuck und Uhren.

Mit Bargeld flüchtete ein unbekannter Täter am Samstagabend aus einem Supermarkt an der Scherlebecker Straße. Gegen 21:00 Uhr betrat der Mann das Geschäft und ging zum Kassenbereich, der für kurze Zeit unbesetzt war. Er hebelte die Kasse auf und entnahm Bargeld. Anschließend flüchtete er. Beschreibung: groß - stämmige Statur - rote Kappe

Dorsten:

Am Sonntagabend konnte ein Anwohner gegen 19:45 Uhr verdächtige Geräusche aus einem Kindergarten an der Straße "Surick" hören. Seine Frau informierte die Polizei. Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten unbekannte Täter ein Bürofenster und eine Nebentür auf. Im Inneren durchsuchten sie Schubläden und Schränke nach Diebesgut. Die Täter nahmen Tablets mit. Eine Fahndung vor Ort verlief ohne Erfolg.

Hinweise zu den Vorfällen werden unter der 0800 2361 111 entgegengenommen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

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