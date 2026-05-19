POL-RE: Gladbeck: Polizei sucht mit Fotos nach Ladendieb

Recklinghausen (ots) - Die Polizei sucht nach einem Mann, der am Samstagabend in einem Discounter an der Wiesenstraße eine Frau sexuell belästigt und beleidigt haben soll. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann gegen 19.10 Uhr aufgefallen, weil er nicht genügend Geld für seinen Einkauf dabei hatte. Er wurde deshalb aufgefordert, zu gehen, was er aber ignoriert haben soll. Als eine 33-jährige Mitarbeiterin den ...

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