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POL-RE: Gladbeck: Polizei sucht mit Fotos nach Ladendieb

POL-RE: Gladbeck: Polizei sucht mit Fotos nach Ladendieb
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Recklinghausen (ots)

Nach einem Ladendiebstahl in einer Drogerie an der Wilhelmstraße sucht die Polizei mit Fotos nach einem tatverdächtigen Mann. Er steht im Verdacht, mehrere Boxen mit Sammelkarten in seine Tasche gesteckt und den Laden dann verlassen zu haben. Der mutmaßliche Dieb wurde von einer Kamera erfasst. Hier die Fotos und weitere Informationen zum Vorfall:

https://polizei.nrw/fahndung/204089

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

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