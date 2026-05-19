Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Gladbeck: Polizei sucht mit Fotos nach Ladendieb
Recklinghausen (ots)
Nach einem Ladendiebstahl in einer Drogerie an der Wilhelmstraße sucht die Polizei mit Fotos nach einem tatverdächtigen Mann. Er steht im Verdacht, mehrere Boxen mit Sammelkarten in seine Tasche gesteckt und den Laden dann verlassen zu haben. Der mutmaßliche Dieb wurde von einer Kamera erfasst. Hier die Fotos und weitere Informationen zum Vorfall:
https://polizei.nrw/fahndung/204089
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Pia Weßing
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