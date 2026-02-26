PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Spelle - Pedelec-Fahrerin bei Sturz schwer verletzt

Spelle (ots)

Am Mittwoch, 25. Februar 2026, kam es gegen 14:20 Uhr auf der Heinrich-Krone-Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Pedelec-Fahrerin schwer verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die 81-jährige Frau mit ihrem Pedelec die Heinrich-Krone-Straße aus Richtung Löchteweg kommend in Richtung Dreierwalder Straße. Beim Auffahren auf den linksseitigen Gehweg kam sie aus bislang ungeklärter Ursache zu Fall.

Die Fahrerin erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen war schnell vor Ort. Aufgrund der Verletzungen wurde zusätzlich ein Rettungshubschrauber eingesetzt, der die Frau in ein Krankenhaus brachte.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 26.02.2026 – 07:57

    POL-EL: Lingen - Einbruch in Wohnung eines Mehrfamilienhauses - Polizei sucht Zeugen

    Lingen (ots) - Am Mittwoch, 25. Februar 2026, kam es zwischen 09:05 Uhr und 10:40 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Waldstraße. Bislang unbekannte Täter verschafften sich auf derzeit ungeklärte Weise Zutritt zur Wohnung des Geschädigten. In den Räumlichkeiten wurden mehrere Schubläden und Schränke durchwühlt. Ob die Täter ...

    mehr
  • 26.02.2026 – 07:56

    POL-EL: Heede - Versuchter Einbruch in Ferienhaus - Polizei sucht Zeugen

    Heede (ots) - Zwischen Mittwoch, 18. Februar 2026, 12:00 Uhr, und Mittwoch, 25. Februar 2026, 12:30 Uhr, haben bislang unbekannte Täter versucht, in ein Ferienhaus in der Möwenstraße einzubrechen. Nach bisherigen Erkenntnissen begaben sich die Täter in den rückwärtigen Bereich des unbewohnten Holzhauses und versuchten, zwei Türen gewaltsam zu öffnen. Ein ...

    mehr
  • 26.02.2026 – 07:55

    POL-EL: Georgsdorf - Einbruch in Lagerhalle - Kupfer- und Aluminiumteile entwendet

    Georgsdorf (ots) - Am Mittwochabend, 25. Februar 2026, zwischen 21:15 Uhr und 22:00 Uhr, ist es in der Straße Neues Land erneut zu einem Einbruch in einen Schrotthandel gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich drei bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu dem Gelände eines Unternehmens. Anschließend öffneten sie gewaltsam ein Rolltor und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren