Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Spelle - Pedelec-Fahrerin bei Sturz schwer verletzt

Spelle (ots)

Am Mittwoch, 25. Februar 2026, kam es gegen 14:20 Uhr auf der Heinrich-Krone-Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Pedelec-Fahrerin schwer verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die 81-jährige Frau mit ihrem Pedelec die Heinrich-Krone-Straße aus Richtung Löchteweg kommend in Richtung Dreierwalder Straße. Beim Auffahren auf den linksseitigen Gehweg kam sie aus bislang ungeklärter Ursache zu Fall.

Die Fahrerin erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen war schnell vor Ort. Aufgrund der Verletzungen wurde zusätzlich ein Rettungshubschrauber eingesetzt, der die Frau in ein Krankenhaus brachte.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell