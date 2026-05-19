Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: "falscher" Bankmitarbeiter erfolgreich

Recklinghausen (ots)

Mit einer Betrugsmasche gelangten bislang unbekannte Täter an das Geld einer Seniorin. Am Montag meldete sich ein angeblicher Bankmitarbeiter bei der Frau aus Marl. Er gaukelte ihr vor, dass sie Opfer eines Betruges geworden sei und deswegen eine hohe offene Rechnung vorliegen würde. Deshalb würde ein weiterer Bankmitarbeiter zeitnah ihre Debitkarte abholen. Kurze Zeit später erschien ein unbekannter Mann an der Wohnanschrift der Seniorin. Sie übergab ihre Karte. Einen Tag später kontaktierte die Marlerin ihre Bank. Dort wurde ihr mitgeteilt, dass bereits Geld von ihrem Konto abgehoben wurde. Daraufhin informierte sie die Polizei.

Personenbeschreibung des Abholers:

- 30-35 Jahre - 1,70-1,75 Meter groß - schlanke Statur - Kurze schwarze Haare

Wer gestern etwas Verdächtiges an der Wiener Straße beobachtet hat und Angaben zu dem Vorfall machen kann, wird gebeten, die Kripo unter der 0800 2361 111 anzurufen. Die Polizei warnt erneut vor dieser und ähnlichen Maschen. Lassen Sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung und übergeben Sie keine Wertsachen oder Bankkarten an der Haustür. Im Zweifel rufen Sie die Polizei unter 110. Weitere Informationen zum Thema "Betrug zum Nachteil älterer Menschen" finden Sie auch auf unserer Internetseite: https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/falsche-polizeibeamte-und-andere-betrueger

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