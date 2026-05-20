Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Brandursache an Gemeindehaus ermittelt

Recklinghausen (ots)

Gut eine Woche nach dem Brand in einem Gemeindehaus an der Vehrenbergstraße steht die Ursache fest. Nach bisherigen Ermittlungen muss von einer vorsätzlichen Brandstiftung ausgegangen werden. Der entstandene Sachschaden ist erheblich, die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 600.000 Euro. Das Feuer war am vergangenen Dienstag (12. Mai) am frühen Morgen gegen 5 Uhr ausgebrochen. Die Polizei sucht Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben und/oder Angaben zu möglichen Tatverdächtigen geben können. Wer etwas mitbekommen hat, wird gebeten, sich beim zuständigen Kriminalkommissariat unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.

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