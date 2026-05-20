Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/Marl/Recklinghausen: Mobile Wache steht nächste Woche wieder an belebten Orten

Recklinghausen (ots)

Die Polizei Recklinghausen macht auch in der kommenden Woche mit der "Mobilen Wache" an mehreren Tagen Station an zentralen Orten. Ziel ist es, direkt bei den Menschen zu sein. Die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten hören zu, beraten und helfen - ganz unkompliziert vor Ort. Bei Bedarf kann auch direkt am Fahrzeug eine Anzeige aufgenommen werden.

Folgende Termine sind für die KW 22 geplant:

- Dienstag, 26. Mai (14 - 18 Uhr): ZOB Marl - Mittwoch, 27. Mai (10 - 13 Uhr): ZOB Recklinghausen - Freitag, 29. Mai (14 - 18 Uhr): ZOB Bottrop

Alle Bürgerinnen und Bürger im Kreis Recklinghausen und Bottrop können die "Mobile Wache" besuchen - egal ob mit einem konkreten Anliegen, einer Frage oder einfach nur für ein kurzes Gespräch.

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