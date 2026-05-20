Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Bottrop: Bargeld nach Schockanruf übergeben
Recklinghausen (ots)
An der Straße "Heimersfeld" waren am Dienstag mutmaßliche Betrüger unterwegs.
Am Nachmittag bekam ein Senior aus Bottrop einen Anruf. Am Telefon meldete sich ein unbekannter Mann, der sich als Polizist ausgab. Er gaukelte dem Senior vor, dass seine Frau einen tödlichen Unfall verursacht habe. Um eine Haftstrafe zu entgehen, müsse eine Kaution gezahlt werden. Nach dem Schockanruf übergab der Senior Bargeld und Schmuck an einen ebenfalls unbekannten Abholer.
Beschreibung des Mannes:
- schwarze Haare - dunklere Hautfarbe - Dreitagebart - dunkel gekleidet - schwarze Weste
Wer gegen 17:30 Uhr etwas Verdächtiges beobachtet hat und Angaben zu dem Vorfall machen kann, wird gebeten, die Polizei unter der 0800 2361 111 anzurufen.
Rückfragen für Medienschaffende bitte an:
Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Medientelefon: 02361 55 2979
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q
Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell