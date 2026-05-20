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Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Bargeld nach Schockanruf übergeben

Recklinghausen (ots)

An der Straße "Heimersfeld" waren am Dienstag mutmaßliche Betrüger unterwegs.

Am Nachmittag bekam ein Senior aus Bottrop einen Anruf. Am Telefon meldete sich ein unbekannter Mann, der sich als Polizist ausgab. Er gaukelte dem Senior vor, dass seine Frau einen tödlichen Unfall verursacht habe. Um eine Haftstrafe zu entgehen, müsse eine Kaution gezahlt werden. Nach dem Schockanruf übergab der Senior Bargeld und Schmuck an einen ebenfalls unbekannten Abholer.

Beschreibung des Mannes:

   - schwarze Haare - dunklere Hautfarbe - Dreitagebart - dunkel 
     gekleidet - schwarze Weste

Wer gegen 17:30 Uhr etwas Verdächtiges beobachtet hat und Angaben zu dem Vorfall machen kann, wird gebeten, die Polizei unter der 0800 2361 111 anzurufen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Medientelefon: 02361 55 2979
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

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