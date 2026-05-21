Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen/Duisburg: Jugendliche mit gestohlenem Auto aus Recklinghausen in Duisburg erwischt

Recklinghausen (ots)

Nachdem am Montagabend in bei einem Reifen- und Autoservice in Recklinghausen eingebrochen wurde, ist eines der gestohlenen Autos gestern in Duisburg "aufgetaucht". Der Fahrer war negativ aufgefallen, weil er unter anderem über eine "rote Ampel" gefahren ist. Wie sich dann herausstellte, war der Fahrer erst 17 Jahre alt, er hatte (damit) keine Fahrerlaubnis und es handelte sich bei dem Auto um Diebesgut. Die ganze Meldung können Sie bei den Kollegen aus Duisburg unter dem folgenden Link nachlesen:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/6279365

Die weiteren Ermittlungen - auch zu ähnlichen Vorfällen - dauern an.

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