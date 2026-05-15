Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Widerstand nach Platzverweis

Freiburg im Breisgau (ots)

Ein Mann, musste durch die Bundespolizei, aufgrund seines aggressiven und renitenten Verhaltens in Gewahrsam genommen werden. Zuvor war er einem Platzverweis am Freiburger Hauptbahnhof nicht nachgekommen.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (15.05.26) fiel Einsatzkräften der Bundespolizei ein 37-Jähriger, durch sein verbal aggressives Verhalten gegenüber anderen Personen in der Bahnhofshalle des Hauptbahnhof Freiburg, auf. Sein Verhalten steigerte sich im Rahmen der Identitätsfeststellung, weshalb die Streife dem deutschen Staatsangehörigen ein Platzverweis für mehrere Stunden aussprach. Da der Mann dem Platzverweis nach mehrmaliger Aufforderung nicht nachkam, musste die Maßnahme mit Zwang durchgesetzt werden. Da er dabei Widerstand leistete, endete die Maßnahme auf dem Bundespolizeirevier. Ein anschließend durchgeführter freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Nach der Einleitung eines Strafverfahrens wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und der Überprüfung seiner Orientierungsfähigkeit, konnte der Mann aus dem Gewahrsam entlassen werden.

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