Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Zwei verbotene Waffen durch Bundespolizei sichergestellt

Neuenburg am Rhein (ots)

Ein 19-Jähriger scheiterte bei dem Versuch mit zwei Waffen sowie mehreren Gaskartuschen nach Deutschland einzureisen. Die Einsatzkräfte stellten die Waffen sicher.

Am Samstagmittag (09.05.2026) führte die Bundespolizei eine Einreisekontrolle am Grenzübergang Neuenburg am Rhein - Autobahn durch. Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges gab der Mann an, dass sich unter dem Fahrersitz eine Druckluftpistole befindet. Die Einsatzkräfte konnten diese, sowie ein dazugehöriges Magazin und weitere Gaskartuschen auffinden. Zudem konnte in der Türablage ein Softairwaffe aufgefunden werden. Da auf den Waffen das erforderliche Prüfzeichen fehlte und der französische Staatsangehörige über keine erforderliche Waffenbesitzkarte verfügte, stellten die Einsatzkräfte die Gegenstände sicher. Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren wegen dem Verdacht einer Straftat gegen das Waffengesetzt gegen den Mann ein.

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