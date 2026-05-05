Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Verbotene Druckluftpistole sichergestellt

Neuenburg am Rhein (ots)

Ein 20-Jähriger versucht mit einer Pistole nach Deutschland einzureisen. Die Einsatzkräfte stellten die Waffe sicher und leitete ein Strafverfahren ein.

Am Dienstagmorgen (05.05.2026) führte die Bundespolizei eine Einreisekontrolle am Autobahngrenzübergang Neuenburg am Rhein durch. Bei der Durchsuchung eines Fahrzeuges stellten sie eine Druckluftpistole, zwei dazugehörige Magazine sowie 25 Gaskartuschen fest. Da auf der Druckluftpistole das erforderliche Prüfzeichen fehlte und der französische Staatsangehörige über keine erforderliche Waffenbesitzkarte verfügte, stellten die Einsatzkräfte die Gegenstände sicher. Durch die Bundespolizei wurde ein Strafverfahren wegen dem Verdacht einer Straftat gegen das Waffengesetzt gegen den Mann eingeleitet.

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