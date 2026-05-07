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Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Untergetauchter Gesuchter am Autobahngrenzübergang Weil am Rhein festgenommen

Weil am Rhein (ots)

Die Bundespolizei fasst einen mit Haftbefehl ausgeschriebenen 29-Jährigen an der Schweizer Grenze. Nun sitzt der Mann in Untersuchungshaft.

Am Mittwochmorgen (06.05.2026) kontrollierte eine Streife der Bundespolizei den niederländischen Staatsangehörigen in Weil am Rhein. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass eine Fahndungsnotiz gegen den Mann bestand. Ihm wird vorgeworfen ein fast 80.000 Euro teures Auto nicht an eine Autovermietung zurückgegeben zu haben. Die Bundespolizei führte den Gesuchten einem Haftrichter vor, der den Haftbefehl in Vollzug setzte. Danach erfolgte die Einlieferung in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Pressestelle
Angelo Schäfer
Telefon: +49 7628 8059 1012
E-Mail: pressestelle.weil@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

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