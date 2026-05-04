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Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: SBB-Security Mitarbeitende am Bahnhof Schopfheim angegriffen

Schopfheim (ots)

Nach dem Ausschluss von der Fahrt mit der S6 in Richtung Basel sollen zwei Personen die Mitarbeitenden der SBB-Security angegriffen haben. Gegen die Tatverdächtigen wurden Strafverfahren eingeleitet. In der Nacht von Samstag auf Sonntag (03.05.2026) bemerkten zwei Mitarbeitende der SBB-Security einen 35-jährigen deutschen Staatsangehörigen und eine 29-jährige deutsche Staatsangehörige, welche im Bereich der 1.Klasse einvernehmliche sexuelle Handlungen durchführt haben sollen. Die beiden Personen wurden durch die Mitarbeitenden zum Unterlassen dieser Handlungen aufgefordert und der 1. Klasse verwiesen. Da die beiden Personen dieser Aufforderung nur kurzzeitig nachgekommen sein sollen, wurde ihnen die Weiterfahrt untersagt. Nach dem Ausstieg am Bahnhof Schofheim-West sollen beide Personen versucht haben, die Mitarbeitenden, eine 41-jährige deutsche Staatsangehörige und einen 39-jährigen afghanischen Staatsangehörigen, geschlagen zu haben, wobei dies dem 35-Jährigen auch gelungen sein soll. Durch Einsatzkräfte der Landespolizei konnten alle Personen vor Ort angetroffen werden. Die beiden Geschädigten hatten dabei erkennbare Rötungen im Gesicht. Gegen die beiden Tatverdächtigen wird durch die Bundespolizei wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Pressestelle
Angelo Schäfer
Telefon: +49 7628 8059 1012
E-Mail: pressestelle.weil@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

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