Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Untersuchungshaftbefehl wegen versuchten Totschlags vollstreckt

Weil am Rhein (ots)

Ein seit über zwei Jahren mit Haftbefehl gesuchter 40-Jähriger ist an der Schweizer Grenze festgenommen worden. Nun sitzt der Mann in Untersuchungshaft.

Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten den rumänischen Staatsangehörigen am Freitagmittag (08.05.2026) als Fahrer in einem Fahrzeug am Grenzübergang Weil am Rhein - Autobahn. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Untersuchungshaftbefehl wegen versuchten Totschlags vorlag. Nach der Festnahme und anschließenden Vorführung beim Amtsgericht, erfolgte die Einlieferung in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt.

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