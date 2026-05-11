PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Untersuchungshaftbefehl wegen versuchten Totschlags vollstreckt

Weil am Rhein (ots)

Ein seit über zwei Jahren mit Haftbefehl gesuchter 40-Jähriger ist an der Schweizer Grenze festgenommen worden. Nun sitzt der Mann in Untersuchungshaft.

Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten den rumänischen Staatsangehörigen am Freitagmittag (08.05.2026) als Fahrer in einem Fahrzeug am Grenzübergang Weil am Rhein - Autobahn. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Untersuchungshaftbefehl wegen versuchten Totschlags vorlag. Nach der Festnahme und anschließenden Vorführung beim Amtsgericht, erfolgte die Einlieferung in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Pressestelle
Burkhart Schwerdtner
Telefon: +49 7628 8059 1012
E-Mail: pressestelle.weil@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 11.05.2026 – 11:55

    BPOLI-WEIL: Zwei verbotene Waffen durch Bundespolizei sichergestellt

    Neuenburg am Rhein (ots) - Ein 19-Jähriger scheiterte bei dem Versuch mit zwei Waffen sowie mehreren Gaskartuschen nach Deutschland einzureisen. Die Einsatzkräfte stellten die Waffen sicher. Am Samstagmittag (09.05.2026) führte die Bundespolizei eine Einreisekontrolle am Grenzübergang Neuenburg am Rhein - Autobahn durch. Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges gab der Mann an, dass sich unter dem Fahrersitz eine ...

    mehr
  • 05.05.2026 – 09:33

    BPOLI-WEIL: Verbotene Druckluftpistole sichergestellt

    Neuenburg am Rhein (ots) - Ein 20-Jähriger versucht mit einer Pistole nach Deutschland einzureisen. Die Einsatzkräfte stellten die Waffe sicher und leitete ein Strafverfahren ein. Am Dienstagmorgen (05.05.2026) führte die Bundespolizei eine Einreisekontrolle am Autobahngrenzübergang Neuenburg am Rhein durch. Bei der Durchsuchung eines Fahrzeuges stellten sie eine Druckluftpistole, zwei dazugehörige Magazine sowie 25 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren