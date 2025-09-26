Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 250926-2-pdnms Fahndungserfolg nach Messerstecherei in Neumünster

Neumünster (ots)

Am 15.02.2025 gegen 17.30 Uhr kam es zu einer Messerstecherei in der Kieler Straße vor der Sparkasse ( siehe ots 250217-1-pdnms ) in Neumünster.

Damals wurde nach dem 37 jährigen algerischen Tatverdächtigen gefahndet, dieser hatte sich aber nach der Tat ins Ausland abgesetzt. Es wurde ein europaweiter Haftbefehl erlassen.

Als der 37 jährige Tatverdächtige jetzt aus Frankreich in die Schweiz einreisen wollte, konnte er an der Grenze festgenommen werden und der JVA in Neumünster überstellt werden.

Dort wartet der Mann jetzt auf seinen Prozess.

