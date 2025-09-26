PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 250926-2-pdnms Fahndungserfolg nach Messerstecherei in Neumünster

Neumünster (ots)

Am 15.02.2025 gegen 17.30 Uhr kam es zu einer Messerstecherei in der Kieler Straße vor der Sparkasse ( siehe ots 250217-1-pdnms ) in Neumünster.

Damals wurde nach dem 37 jährigen algerischen Tatverdächtigen gefahndet, dieser hatte sich aber nach der Tat ins Ausland abgesetzt. Es wurde ein europaweiter Haftbefehl erlassen.

Als der 37 jährige Tatverdächtige jetzt aus Frankreich in die Schweiz einreisen wollte, konnte er an der Grenze festgenommen werden und der JVA in Neumünster überstellt werden.

Dort wartet der Mann jetzt auf seinen Prozess.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

