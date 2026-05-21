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Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Ladendieb am Folgetag verurteilt

Recklinghausen (ots)

Am Dienstagmittag wurde ein Mann bei einem Ladendiebstahl erwischt. Die Polizei nahm ihn fest. Gestern wurde er am Amtsgericht Marl zu einer Geldstrafe verurteilt. Der 37-Jährige, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, war in einem Supermarkt an der Weseler Straße unterwegs. An der Kasse zahlte er zwar für einen Artikel, in seinem Rucksack versteckte er allerdings einige Lebensmittel. Einem aufmerksamen Mitarbeiter fiel der prall gefüllte Rucksack auf. Er konfrontierte den 37-Jährigen mit seinen Beobachtungen und rief die Polizei.

In einem beschleunigten Verfahren wurde der Mann am Mittwoch zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu je 10 Euro verurteilt.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Medientelefon: 02361 55 2979
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

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