Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Tabakwaren geraubt - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Vier unbekannte Männer waren am frühen Freitagmorgen an der Sachsenstraße unterwegs. Als ein Lieferant gegen 05:30 Uhr mit einem LKW auf einem Tankstellengelände hielt und gerade Tabakwaren auslieferte, verschafften sich zwei von ihnen Zutritt auf die geöffnete Ladefläche des Fahrzeugs. Als die Männer nach zwei Paketen griffen, schrie der Lieferant sie lautstark an. Er rannte zurück zum Fahrzeug und wollte zumindest einen Mann festhalten. Der Unbekannte schubste ihn und er fiel zu Boden. Dem Tatverdächtigen fiel dabei eines der Pakete aus der Hand. Mit dem anderen Paket - gefüllt mit Tabakwaren - flüchteten sie in Richtung Henrichenburger Straße.

Der Lieferant wurde glücklicherweise nicht verletzt. Die mutmaßlichen Räuber waren zwischen 20-30 Jahre alt, schlank und schwarz bekleidet. Einer hatte einen dunklen Bart.

Hinweise zu dem Vorfall werden unter der 0800 2361 111 entgegengenommen.

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