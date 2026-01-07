Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Festnahme wegen Diebstahl und zur Abschiebung

Lörrach (ots)

Ein mit zwei Haftbefehlen gesuchter 35-Jähriger wurde durch die Bundespolizei am festgenommen. Er sitzt nun in Haft. Anschließend sind aufenthaltsbeende Maßnahmen vorgesehen.

Einsatzkräfte des Zoll kontrollierten den algerischen Staatsangehörigen am Montagmittag (05.01.2026) am Hauptbahnhof Lörrach. Die Überprüfung des ausweislosen 35-Jährigen ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen Diebstahl und eine Ausschreibung zum Zwecke der Abschiebung. Der Mann wurde an die Bundespolizei übergeben und vorläufig festgenommen. Da der 35-Jährige die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde er zur Verbüßung der 15-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Wegen Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Nach der Entlassung aus der Haft sind aufenthaltsbeenden Maßnahmen gegen den 35-Jährigen vorgesehen.

