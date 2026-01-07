PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Festnahme nach Einreise aus Frankreich

Neuenburg (ots)

Ein wegen Diebstahl verurteilter und mit Haftbefehl gesuchter Mann ist von der Bundespolizei gefasst worden. Da er eine Geldstrafe nicht bezahlen konnte, muss er für über 120 Tage ins Gefängnis.

Am Dienstagmittag (06.01.2026) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei den französischen Staatsangehörigen am Grenzübergang Neuenburg - Autobahn. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass gegen den 48-Jährigen ein Haftbefehl zu vollstrecken war. Wegen Diebstahl verurteilte ein Gericht den Mann im vergangenen Jahr zu einer Geldstrafe. Der Gesuchte zahlte weder die Strafe, noch trat er die Ersatzfreiheitsstrafe an, weswegen die Staatsanwaltschaft Haftbefehl erließ. Da der 48-Jährige die geforderte Geldstrafe nicht begleichen konnte, erfolgte die Festnahme und Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Katharina Keßler
Telefon: +49 7628 8059 1010
E-Mail: pressestelle.weil@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

