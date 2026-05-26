PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Handtasche entrissen und in Wohnung eingebrochen

Recklinghausen (ots)

Am Freitagnachmittag entriss ein bislang unbekannter Mann einer Seniorin aus Recklinghausen die Handtasche. In der Tasche war ein Wohnungsschlüssel, mit dem sich vermutlich der Räuber Zutritt zur Wohnung der Frau verschaffte. Die 85-Jährige war gegen 16:30 Uhr zu Fuß am Konrad-Adenauer-Platz unterwegs. Plötzlich spürte sie einen Ruck an ihrer Handtasche und nahm daraufhin einen Mann wahr. Auch als die Seniorin versuchte, ihre Tasche festzuhalten, ließ der Unbekannte nicht von ihr ab. Die Recklinghäuserin stürzte und wurde dabei leicht verletzt. Der Räuber flüchtete samt Diebesgut. Ein Rettungswagen fuhr die Seniorin in ein Krankenhaus. Als sie gegen 19:30 Uhr zu ihrer Wohnung an der Castroper Straße zurückkehrte, bemerkte sie, dass ihre Wohnungstür unverschlossen war. Außerdem wurde ihr Schlafzimmer durchwühlt. Es wurden keine Wertgegenstände gestohlen. Zeugen, die Angaben zu dem Raub oder zum anschließenden Einbruch machen können, werden gebeten, die Polizei unter der 0800 2361 111 anzurufen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Medientelefon: 02361 55 2979
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Alle Meldungen Alle
  • 26.05.2026 – 09:46

    POL-RE: Herten: mutmaßliche Einbrecher festgenommen

    Recklinghausen (ots) - Eine Videoüberwachung erfasste am Montagnachmittag drei Männer, die offenbar in ein Einfamilienhaus am Resser Weg einbrechen wollten. Die Polizei nahm die Tatverdächtigen kurz darauf fest. Gegen 14:15 Uhr konnte die Anwohnerin, die zur Tatzeit unterwegs war, über ihre Überwachungskamera drei Männer beobachten, die versuchten, ihre Terassentür aufzuhebeln. Ins Wohnhaus gelangten sie nicht. ...

    mehr
  • 23.05.2026 – 12:32

    POL-RE: Gladbeck: Vollsperrung Essener Straße (B 224) nach umgekippten Lkw mit Gefahrgut

    Recklinghausen (ots) - Zum Zeitpunkt des Unfalls befuhr ein 48-jähriger Lkw-Fahrer aus Kamp-Lintfort die Essener Straße in Richtung Essen. Laut Zeugen kam der Lkw im Bereich der Unfallstelle aus bislang ungeklärten Gründen nach links von der Fahrbahn ab und prallte neben der Fahrbahn gegen einen Baum. In der Folge kippte der Lkw mitsamt Anhänger auf die Seite. Der ...

    mehr
  • 22.05.2026 – 13:24

    POL-RE: Recklinghausen: Tabakwaren geraubt - Zeugen gesucht

    Recklinghausen (ots) - Vier unbekannte Männer waren am frühen Freitagmorgen an der Sachsenstraße unterwegs. Als ein Lieferant gegen 05:30 Uhr mit einem LKW auf einem Tankstellengelände hielt und gerade Tabakwaren auslieferte, verschafften sich zwei von ihnen Zutritt auf die geöffnete Ladefläche des Fahrzeugs. Als die Männer nach zwei Paketen griffen, schrie der Lieferant sie lautstark an. Er rannte zurück zum ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren