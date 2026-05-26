Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Handtasche entrissen und in Wohnung eingebrochen

Recklinghausen (ots)

Am Freitagnachmittag entriss ein bislang unbekannter Mann einer Seniorin aus Recklinghausen die Handtasche. In der Tasche war ein Wohnungsschlüssel, mit dem sich vermutlich der Räuber Zutritt zur Wohnung der Frau verschaffte. Die 85-Jährige war gegen 16:30 Uhr zu Fuß am Konrad-Adenauer-Platz unterwegs. Plötzlich spürte sie einen Ruck an ihrer Handtasche und nahm daraufhin einen Mann wahr. Auch als die Seniorin versuchte, ihre Tasche festzuhalten, ließ der Unbekannte nicht von ihr ab. Die Recklinghäuserin stürzte und wurde dabei leicht verletzt. Der Räuber flüchtete samt Diebesgut. Ein Rettungswagen fuhr die Seniorin in ein Krankenhaus. Als sie gegen 19:30 Uhr zu ihrer Wohnung an der Castroper Straße zurückkehrte, bemerkte sie, dass ihre Wohnungstür unverschlossen war. Außerdem wurde ihr Schlafzimmer durchwühlt. Es wurden keine Wertgegenstände gestohlen. Zeugen, die Angaben zu dem Raub oder zum anschließenden Einbruch machen können, werden gebeten, die Polizei unter der 0800 2361 111 anzurufen.

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