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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zwei Diebstähle aus Kellern in Erfurt

Erfurt (ots)

In Erfurt hatten es Unbekannte in zwei Fällen auf Gegenstände aus Kellern abgesehen. Montagabend (20.04.2026) wurde der Polizei ein Diebstahl aus einer Kellerbox in der Berliner Straße gemeldet. Die Täter rissen die Schließöse des Abteils ab und gelangten so in die Kellerbox. Anschließend entwendeten sie u. a. ein Regal, eine Kartoffelpresse, einen Weihnachtsbaum sowie zwei Nussknacker im Gesamtwert von über 1.100 Euro. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 150 Euro. Bereits am Wochenende schlugen Diebe in der Johannesstraße zu. Dort stahlen sie aus einem Keller ein Mountainbike der Marke "Ghost" im Wert von etwa 1.800 Euro. In beiden Fällen hat die Polizei Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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