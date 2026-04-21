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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gestohlenes Quad aus Erfurt in Döllstedt wieder aufgefunden

Erfurt (ots)

In Erfurt hatten es Unbekannte auf ein Quad abgesehen. In der Nacht zu Montag (20.04.2026) entwendeten Unbekannte in der Sofioter Straße ein auf einem Parkplatz abgestelltes Quad im Wert von etwa 4.000 Euro. Ein Zeuge konnte noch beobachten, wie zwei Männer ohne Helm mit dem gestohlenen Fahrzeug davonfuhren. In der Nacht zu Dienstag (21.04.2026) meldete der 31-jährige Eigentümer der Polizei eine Ortung seines Quads im Bereich Döllstedt im Landkreis Gotha. Hinzugerufene Polizeibeamte stellten das Fahrzeug wenig später auf einem Parkplatz neben der Bundesstraße 176 mit durchtrennten Zündkabeln fest. Die Polizei sicherte an dem Quad Spuren und ermittelt wegen Diebstahls. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde das Fahrzeug wieder an seinen Eigentümer übergeben. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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