Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Motorhauben von vier Transportern in Erfurt gestohlen

Erfurt (ots)

Auf die Motorhauben mehrerer Transporter hatten es Diebe am vergangenen Wochenende in Erfurt abgesehen. In der Schleizer Straße zerstörten Unbekannte zwischen Sonntag und Montag die Seitenscheibe eines Renault Trafic. Anschließend hebelten und schraubten sie die Motorhaube ab und entwendeten diese. Auch in der Tschaikowskistraße schlugen Diebe zwischen Samstag und Montag an einem Fiat Ducato zu. Um an den Entriegelungsmechanismus der Motorhaube zu gelangen, zerstörten sie erneut eine Seitenscheibe. Danach bauten sie die Motorhaube ab und nahmen sie mit. Zu zwei weiteren Fällen kam es in der Straße Schmidtstedter Flur. Auch dort wurden am vergangenen Wochenende an zwei Renault Master jeweils die Seitenscheiben beschädigt, die Motorhauben geöffnet und gestohlen. Der Wert der Fahrzeugteile wird auf über 5.000 Euro geschätzt. Ob die Taten von ein und derselben Täterschaft begangen wurde, ist u. a. Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (DS)

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