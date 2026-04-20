Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mann in Erfurt zweimal angegriffen

Erfurt (ots)

Wie der Polizei Freitagvormittag (17.04.2026) bekannt wurde, ist ein Mann im Erfurter Norden in der Nacht gleich zweimal von zwei unbekannten Tätern angegriffen worden. Zunächst geriet der 43-Jährige zwischen 01:00 Uhr und 03:00 Uhr in einer Bar im Bereich des Karl-Reimann-Rings aus bislang unklarer Ursache mit den beiden Männern in Streit. In der weiteren Folge verlagerte sich die Auseinandersetzung in den Eingangsbereich der Bar, wo die Täter auf den 43-Jährigen einschlugen und eintraten. Dabei stürzte er eine Treppe hinunter und verletzte sich leicht. Anschließend verließen die beiden Unbekannten zunächst den Tatort. Als der 43-Jährige später den Heimweg antrat, traf er im Julius-Leber-Ring erneut auf das Duo. Einer der Männer schlug dabei noch einmal auf ihn ein. Der 43-Jährige wurde bei den Angriffen leicht verletzt. Die Polizei sicherte Spuren und nahm Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung auf. (DS)

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