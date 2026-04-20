PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kupferkabel von Baustelle in Daberstedt gestohlen

Erfurt (ots)

Auf Buntmetall hatten es Diebe auf einer Baustelle im Erfurter Ortsteil Daberstedt abgesehen. Im Tatzeitraum von Donnerstag bis Freitag begaben sich die Unbekannten in eine Garage auf dem Baustellengelände. Dort trennten sie mit einem unbekannten Schneidwerkzeug zwei Stränge Kupferkabel mit einer Länge von jeweils etwa 55 Metern von gelagerten Baumaterialien ab und entwendeten diese. Der Wert des Beuteguts wird auf etwa 3.500 Euro geschätzt. Die Polizei sicherte Spuren und nahm die Ermittlungen wegen Diebstahls auf. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 20.04.2026 – 09:40

    LPI-EF: Zwei Verkehrsteilnehmer unter Alkoholeinfluss im Straßenverkehr erwischt

    Erfurt (ots) - Am Samstag (18.04.2026) stellte die Erfurter Polizei gleich zwei Männer fest, die alkoholisiert am Straßenverkehr teilgenommen hatten. Zunächst war ein 17-jähriger Fahrradfahrer gegen 01:00 Uhr auf der Nordhäuser Straße in Richtung Lissabonner Straße unterwegs gewesen, als er alleinbeteiligt stürzte. Dabei zog sich der junge Mann Verletzungen im ...

    mehr
  • 20.04.2026 – 07:15

    LPI-EF: Ladendieb nach Flucht mit Hilfe eines Passanten gestellt

    Erfurt (ots) - Freitagnachmittag (17.04.2026) entwendete ein 27-jähriger Ladendieb aus einem Sportbekleidungsgeschäft in der Erfurter Innenstadt eine Trainingsjacke im Wert von etwa 120 Euro und flüchtete anschließend. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der Mann im Bereich des Angers zunächst festgestellt werden. Er versuchte zu Fuß zu entkommen, wurde jedoch mit Unterstützung eines Passanten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren