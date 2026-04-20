Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kupferkabel von Baustelle in Daberstedt gestohlen

Erfurt (ots)

Auf Buntmetall hatten es Diebe auf einer Baustelle im Erfurter Ortsteil Daberstedt abgesehen. Im Tatzeitraum von Donnerstag bis Freitag begaben sich die Unbekannten in eine Garage auf dem Baustellengelände. Dort trennten sie mit einem unbekannten Schneidwerkzeug zwei Stränge Kupferkabel mit einer Länge von jeweils etwa 55 Metern von gelagerten Baumaterialien ab und entwendeten diese. Der Wert des Beuteguts wird auf etwa 3.500 Euro geschätzt. Die Polizei sicherte Spuren und nahm die Ermittlungen wegen Diebstahls auf. (DS)

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