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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gestohlene Gartenmöbel führen zu Wohnungsdurchsuchung in Sömmerda

Sömmerda (ots)

Am Wochenende stahlen zwei unbekannte Männer zunächst aus einem Möbelmarkt in Sömmerda mehrere Gartenmöbel. Zeugen beobachteten, wie die Täter ihre Beute im Wert von etwa 600 Euro anschließend in einem nahegelegenen Gebüsch deponierten und sie später in einen Hauseingang in der Lucas-Cranach-Straße brachten. Dort betraten die Diebe die Wohnung eines polizeibekannten 38-Jährigen. Im Zuge der eingeleiteten polizeilichen Maßnahmen wurde die Wohnung des Mannes durchsucht. Dabei konnten die gestohlenen Gartenmöbel aufgefunden und später an den Geschädigten zurückgegeben werden. Darüber hinaus stellten die Beamten in der Wohnung und im Keller geringe Mengen Drogen sowie zahlreiche Elektrowerkzeuge sicher, für die kein Eigentumsnachweis vorlag. Die Polizei ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls sowie wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Ob die aufgefundenen Werkzeuge aus weiteren Straftaten stammen, ist u. a. Gegenstand der weiteren Ermittlungen. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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