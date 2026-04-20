LPI-EF: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an Renault Arkana

Erfurt (ots) - Wie der Polizei Freitagvormittag (17.04.2026) bekannt wurde, ist ein Mann im Erfurter Norden in der Nacht gleich zweimal von zwei unbekannten Tätern angegriffen worden. Zunächst geriet der 43-Jährige zwischen 01:00 Uhr und 03:00 Uhr in einer Bar im Bereich des Karl-Reimann-Rings aus bislang unklarer Ursache mit den beiden Männern in Streit. In der weiteren Folge verlagerte sich die Auseinandersetzung in ...

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