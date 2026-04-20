Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an Renault Arkana
Erfurt (ots)
Samstagnachmittag (18.04.2026) wurde der Polizei eine Sachbeschädigung an einem geparkten Auto in der Albert-Einstein-Straße in Erfurt gemeldet. Unbekannte hatten den Lack der Beifahrerseite eines blauen Renault Arkana großflächig zerkratzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder zu den Tätern geben können. Diese wenden sich bitte an den Inspektionsdienst Süd (Tel.: 0361/5743-23100) unter Nennung der Vorgangsnummer 0095266. (DS)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell