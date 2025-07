Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zeugenaufruf nach Brand eines Transporters in Neubrandenburg (LK MSE)

Neubrandenburg (ots)

Am 01.07.2025 gegen 23:00 Uhr meldete die Rettungsleitstelle des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg den Brand eines Transporter in der Margeritenstraße in Neubrandenburg. Der brennende Mercedes Sprinter wurde durch acht Feuerwehrleute der Berufsfeuerwehr Neubrandenburg gelöscht. Personen kamen hierbei nicht zu schaden. Durch den Brand entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 10.000EUR. Der Transporter wurde durch einen beauftragten Abschleppdienst geborgen. Zur Klärung der genauen Umstände wird auf Weisung der Staatsanwaltschaft ein Brandursachenermittler hinzugezogen und die weiteren Ermittlungen an die Kriminalpolizei Neubrandenburg wegen des Verdachts der Brandstiftung übergeben. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung. Wer Hinweise zum hier vorliegenden Brand geben kann, wird gebeten sich im Polizeihauptrevier Neubrandenburg unter der Telefonnummer 0395/55825224, der Onlinewache der Landespolizei unter www.polizei.mvnet.de oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell