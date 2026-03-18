Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Bei Verkehrskontrolle beleidigt

Kaiserslautern (ots)

Ein Autofahrer hat am späten Dienstagabend Polizeibeamte in der Fruchthallstraße beleidigt. Die Beamten waren gegen 22 Uhr an einem Einkaufszentrum unterwegs, als ihnen ein Fahrer auffiel, der gegen das dortige Durchfahrtsverbot verstieß. Bei der anschließenden Kontrolle beleidigte der 62-jährige Mann die Polizisten. Er muss jetzt nicht nur die Geldbuße wegen des Verkehrsverstoßes entrichten, sondern sich auch noch wegen des Verdachts der Beleidigung rechtfertigen. Die Ermittlungen dauern an. |kfa

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