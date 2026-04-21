Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Brand an altem Fabrikgebäude in der Stauffenbergallee

Erfurt (ots)

Montagnachmittag (20.04.2026) kam es in der Stauffenbergallee in Erfurt zu einem Brand an einem alten Fabrikgebäude. Gegen 15:15 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr über das Feuer informiert. Nach ersten Erkenntnissen hatten sich zuvor zwei 17-Jährige an dem Gebäude aufgehalten. Dabei soll zunächst Abfall entzündet worden sein. Das Feuer griff anschließend auf das Gebäude über. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig unter Kontrolle bringen. Allerdings mussten Teile des Hauses mit einem Bagger abgetragen werden, um Glutnester zu beseitigen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei kam zum Einsatz und ermittelt nun gegen die beiden 17-Jährigen wegen des Verdachts der Brandstiftung. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Eine Brandortbegehung durch das Fachkommissariat ist für heute vorgesehen. (DS)

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