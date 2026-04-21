PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Brand an altem Fabrikgebäude in der Stauffenbergallee

Erfurt (ots)

Montagnachmittag (20.04.2026) kam es in der Stauffenbergallee in Erfurt zu einem Brand an einem alten Fabrikgebäude. Gegen 15:15 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr über das Feuer informiert. Nach ersten Erkenntnissen hatten sich zuvor zwei 17-Jährige an dem Gebäude aufgehalten. Dabei soll zunächst Abfall entzündet worden sein. Das Feuer griff anschließend auf das Gebäude über. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig unter Kontrolle bringen. Allerdings mussten Teile des Hauses mit einem Bagger abgetragen werden, um Glutnester zu beseitigen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei kam zum Einsatz und ermittelt nun gegen die beiden 17-Jährigen wegen des Verdachts der Brandstiftung. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Eine Brandortbegehung durch das Fachkommissariat ist für heute vorgesehen. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 21.04.2026 – 07:05

    LPI-EF: Gestohlenes Quad aus Erfurt in Döllstedt wieder aufgefunden

    Erfurt (ots) - In Erfurt hatten es Unbekannte auf ein Quad abgesehen. In der Nacht zu Montag (20.04.2026) entwendeten Unbekannte in der Sofioter Straße ein auf einem Parkplatz abgestelltes Quad im Wert von etwa 4.000 Euro. Ein Zeuge konnte noch beobachten, wie zwei Männer ohne Helm mit dem gestohlenen Fahrzeug davonfuhren. In der Nacht zu Dienstag (21.04.2026) ...

    mehr
  • 21.04.2026 – 07:00

    LPI-EF: Motorhauben von vier Transportern in Erfurt gestohlen

    Erfurt (ots) - Auf die Motorhauben mehrerer Transporter hatten es Diebe am vergangenen Wochenende in Erfurt abgesehen. In der Schleizer Straße zerstörten Unbekannte zwischen Sonntag und Montag die Seitenscheibe eines Renault Trafic. Anschließend hebelten und schraubten sie die Motorhaube ab und entwendeten diese. Auch in der Tschaikowskistraße schlugen Diebe zwischen Samstag und Montag an einem Fiat Ducato zu. Um an ...

    mehr
  • 20.04.2026 – 13:00

    LPI-EF: Gestohlene Gartenmöbel führen zu Wohnungsdurchsuchung in Sömmerda

    Sömmerda (ots) - Am Wochenende stahlen zwei unbekannte Männer zunächst aus einem Möbelmarkt in Sömmerda mehrere Gartenmöbel. Zeugen beobachteten, wie die Täter ihre Beute im Wert von etwa 600 Euro anschließend in einem nahegelegenen Gebüsch deponierten und sie später in einen Hauseingang in der Lucas-Cranach-Straße brachten. Dort betraten die Diebe die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren